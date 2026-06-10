Валерия оценила идею запрета фонограммы на российской эстраде

Певица Валерия раскритиковала идею запрета выступлений под фонограмму. Ее комментарий передает KP.RU.
Валерия подчеркнула, что зрители сами должны сделать выбор между любовью к живому исполнению и симпатией к конкретному артисту, который уделяет меньше внимания вокалу. По ее словам, если поклонники ценят музыканта за его подачу и энергию на сцене, то не стоит их этого лишать.
«Мне кажется, что запрещать ничего не нужно. Есть ведь зрители, которые считают, что главное — это шоу и танцы, а как поет артист — не важно», — пояснила певица.
Ранее Полина Гагарина рассказала, что в некоторых случаях соглашается петь под фонограмму. По словам исполнительницы, живой звук иногда невозможен на больших мероприятиях, в которых участвует множество артистов. Она отметила, что во время сольных концертов поет только живьем, даже если плохо себя чувствует.