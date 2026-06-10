Валерия оценила идею запрета фонограммы на российской эстраде

Певица Валерия выступила против запрета фонограммы для российских артистов

Певица Валерия раскритиковала идею запрета выступлений под фонограмму. Ее комментарий передает KP.RU.

Валерия подчеркнула, что зрители сами должны сделать выбор между любовью к живому исполнению и симпатией к конкретному артисту, который уделяет меньше внимания вокалу. По ее словам, если поклонники ценят музыканта за его подачу и энергию на сцене, то не стоит их этого лишать.

«Мне кажется, что запрещать ничего не нужно. Есть ведь зрители, которые считают, что главное — это шоу и танцы, а как поет артист — не важно», — пояснила певица.

Ранее Полина Гагарина рассказала, что в некоторых случаях соглашается петь под фонограмму. По словам исполнительницы, живой звук иногда невозможен на больших мероприятиях, в которых участвует множество артистов. Она отметила, что во время сольных концертов поет только живьем, даже если плохо себя чувствует.