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17:00, 10 июня 2026Культура

Валерия оценила идею запрета фонограммы на российской эстраде

Певица Валерия выступила против запрета фонограммы для российских артистов
Ольга Коровина

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Певица Валерия раскритиковала идею запрета выступлений под фонограмму. Ее комментарий передает KP.RU.

Валерия подчеркнула, что зрители сами должны сделать выбор между любовью к живому исполнению и симпатией к конкретному артисту, который уделяет меньше внимания вокалу. По ее словам, если поклонники ценят музыканта за его подачу и энергию на сцене, то не стоит их этого лишать.

«Мне кажется, что запрещать ничего не нужно. Есть ведь зрители, которые считают, что главное — это шоу и танцы, а как поет артист — не важно», — пояснила певица.

Ранее Полина Гагарина рассказала, что в некоторых случаях соглашается петь под фонограмму. По словам исполнительницы, живой звук иногда невозможен на больших мероприятиях, в которых участвует множество артистов. Она отметила, что во время сольных концертов поет только живьем, даже если плохо себя чувствует.

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