Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
20:30, 30 января 2026Культура

Гагарина призналась в пении под фонограмму

Полина Гагарина заявила, что поет под фонограмму только на сборных концертах
Ольга Коровина

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Певица Полина Гагарина рассказала, что в некоторых случаях соглашается петь под фонограмму. В этом артистка призналась в шоу журналистки Ксении Собчак.

По словам исполнительницы, живой звук иногда невозможен на больших мероприятиях, в которых участвует множество артистов. «Это особенно касается каких-то сборных концертов, когда нет нормального звукорежиссера и аппаратуры, чтобы вывести правильный звук», — пояснила Гагарина. Она подчеркнула, что не стесняется фонограммы и не старается делать вид, что поет вживую.

Гагарина добавила, что во время сольных концертов поет только живьем, даже если плохо себя чувствует. «Если это большой двухчасовой концерт, я выйду и спою под лекарствами. Это всегда живые инструменты, музыканты и так далее», — отметила она.

Ранее Гагарина вошла в число самых высокооплачиваемых артистов на новогодних корпоративах. По данным ивент-агентства, частное выступление певицы под Новый год стоило 18 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Надо закончить это раз и навсегда». В России заговорили о применении «оружия возмездия» на Украине

    Власти признали поездки россиян в Дубай «привычными расходами»

    НАТО создает банк «для войны с Россией» на 100 миллиардов долларов. Когда может начаться масштабный конфликт

    Бруклин Бекхэм показал откровенный снимок жены на фоне семейного скандала

    Ползущий по ноге пассажирки самолета клоп напугал пользователей сети

    Россиянин превратил квартиру в свалку и разозлил соседей

    В МИД России заявили о сложных отношениях с союзником США

    Акула растерзала подростка на пляже

    В ЕС захотели заменить потолок цен полным запретом услуг по перевозке российской нефти

    Трамп оценил степень приближения к сделке по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok