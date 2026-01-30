Гагарина призналась в пении под фонограмму

Полина Гагарина заявила, что поет под фонограмму только на сборных концертах

Певица Полина Гагарина рассказала, что в некоторых случаях соглашается петь под фонограмму. В этом артистка призналась в шоу журналистки Ксении Собчак.

По словам исполнительницы, живой звук иногда невозможен на больших мероприятиях, в которых участвует множество артистов. «Это особенно касается каких-то сборных концертов, когда нет нормального звукорежиссера и аппаратуры, чтобы вывести правильный звук», — пояснила Гагарина. Она подчеркнула, что не стесняется фонограммы и не старается делать вид, что поет вживую.

Гагарина добавила, что во время сольных концертов поет только живьем, даже если плохо себя чувствует. «Если это большой двухчасовой концерт, я выйду и спою под лекарствами. Это всегда живые инструменты, музыканты и так далее», — отметила она.

Ранее Гагарина вошла в число самых высокооплачиваемых артистов на новогодних корпоративах. По данным ивент-агентства, частное выступление певицы под Новый год стоило 18 миллионов рублей.