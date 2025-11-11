Раскрыты многомиллионные гонорары Киркорова и Лепса на новогодних корпоративах

Певец Филипп Киркоров заработает 25 миллионов рублей за новогодний корпоратив

Народный артист России Филипп Киркоров заработает 25 миллионов рублей за выступление на новогоднем корпоративе. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на представителей ивент-агентства.

Отмечается, что гонорары исполнителей за концерты в непраздничные дни значительно ниже. Так, обычно выступление Киркорова стоит 3 миллиона рублей.

Известны также заработки других востребованных артистов. По данным агентства, за частное выступление под Новый год Сергей Лазарев заработает 15 миллионов рублей, Полина Гагарина — 18, Люся Чеботина — 12, Леонид Агутин — 15, Григорий Лепс — 17. В эту сумму не входят расходы на бытовой и технический райдер.

Ранее сообщалось, что певец Егор Крид (настоящая фамилия — Булаткин) поднял стоимость частного выступления после скандального шоу и последующего конфликта с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Теперь артист получает за корпоратив до 12 миллионов рублей.