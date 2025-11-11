Культура
12:04, 11 ноября 2025Культура

Раскрыты многомиллионные гонорары Киркорова и Лепса на новогодних корпоративах

Певец Филипп Киркоров заработает 25 миллионов рублей за новогодний корпоратив
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Народный артист России Филипп Киркоров заработает 25 миллионов рублей за выступление на новогоднем корпоративе. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на представителей ивент-агентства.

Отмечается, что гонорары исполнителей за концерты в непраздничные дни значительно ниже. Так, обычно выступление Киркорова стоит 3 миллиона рублей.

Известны также заработки других востребованных артистов. По данным агентства, за частное выступление под Новый год Сергей Лазарев заработает 15 миллионов рублей, Полина Гагарина — 18, Люся Чеботина — 12, Леонид Агутин — 15, Григорий Лепс — 17. В эту сумму не входят расходы на бытовой и технический райдер.

Ранее сообщалось, что певец Егор Крид (настоящая фамилия — Булаткин) поднял стоимость частного выступления после скандального шоу и последующего конфликта с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Теперь артист получает за корпоратив до 12 миллионов рублей.

