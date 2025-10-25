Егор Крид поднял цену на выступления после скандального концерта

Певец Егор Крид поднял цену на выступления до 12 миллионов рублей

Российский певец Егор Крид (настоящая фамилия — Булаткин) поднял цену на выступления после скандального концерта в «Лужниках». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Теперь артист готов выступить за 12 миллионов рублей. Отмечается, что год назад исполнитель получал 10 миллионов рублей за свое появление на частных мероприятиях.

По данным источника, организаторам также «придется сильно потратиться на райдер артиста». Так, певец с командой готовы ездить только на Mercedes-Maybach S-Класс и Mercedes V-Класс Lux не старше трех лет. В салоне автомобилей должны быть Bluetooth-колонка JBL и ортопедические подушки, уточняет канал.

«Отдыхает Крид до и после выступления только в президентском люксе пятизвездочного отеля с широкими кроватями и шторами black-out. Если блэкаутов нет — окна срочно заклеивают черной тканью или пластиком», — говорится в сообщении.

Также, пишет Shot, в ванной комнате артиста должны быть только шампуни его бренда. «Из особых требований: личный кальянщик с двумя кальянами, а у номера круглосуточно должен дежурить охранник», — говорится в материале.

Ранее Егору Криду присвоили почетное звание заслуженного артиста Республики Башкортостан.

2 сентября глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина заявила, что направит обращения в СК и Генпрокуратуру с просьбой провести проверку «умышленного совершения развратных действий в отношении несовершеннолетних» во время концерта Крида. На выступлении с возрастной маркировкой «12+» артист целовался с танцовщицей во время одного из номеров. Глава ЛБИ назвала шоу «голой вечеринкой на сцене "Лужников"».