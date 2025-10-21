Егор Крид получил почетное звание

Певец Егор Крид получил звание заслуженного артиста Республики Башкортостан

Певцу Егору Криду (настоящая фамилия — Булаткин) присвоили почетное звание заслуженного артиста Республики Башкортостан. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Артист подчеркнул, что «очень рад и гордится». Он также добавил, что с детства проводил много времени в Уфе, так как там живут его родственники. «Огромное спасибо главе республики Радию Фаритовичу Хабирову и премьер-министру Андрею Геннадьевичу Назарову за теплый прием и гостеприимство. Рад знакомству и до новых встреч!» — написал исполнитель.

