Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
09:47, 21 октября 2025Культура

Егор Крид получил почетное звание

Певец Егор Крид получил звание заслуженного артиста Республики Башкортостан
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Певцу Егору Криду (настоящая фамилия — Булаткин) присвоили почетное звание заслуженного артиста Республики Башкортостан. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Артист подчеркнул, что «очень рад и гордится». Он также добавил, что с детства проводил много времени в Уфе, так как там живут его родственники. «Огромное спасибо главе республики Радию Фаритовичу Хабирову и премьер-министру Андрею Геннадьевичу Назарову за теплый прием и гостеприимство. Рад знакомству и до новых встреч!» — написал исполнитель.

Ранее Егор Крид рассказал, что лично познакомился с сыном президента США Дональдом Трампом-младшим.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о переносе встречи Лаврова и Рубио. Как это скажется на переговорах Путина и Трампа?

    Залужный рассказал о туманных гарантиях Запада по поддержке Украины

    Безопасность поездок россиян в Таиланд оценили после похищений иностранцев

    Еще в одном регионе начали вводить лимит на продажу бензина

    Доказано противовоспалительное свойство привычного растения

    Нарышкин рассказал о подготовке Британией диверсий в Балтийском и Черном морях

    В ЕС рассказали об «ухмылке сквозь зубы» из-за встречи Трампа и Путина

    На Украине высказались о прекращении переговоров об обмене пленными

    Признание спутника красноволосой девушки попало на видео ФСБ

    В российских войсках рассказали о смене тактики ВСУ из-за больших потерь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости