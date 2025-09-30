Егор Крид познакомился с сыном Трампа

Певец Егор Крид познакомился с сыном президента США Дональдом Трампом-младшим

Певец Егор Крид (настоящая фамилия — Булаткин) рассказал, что лично познакомился с сыном президента США Дональдом Трампом-младшим. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мы отлично провели время на форуме, круто пообщались за ужином, и было действительно продуктивно и вдохновляюще!» — написал он.

Исполнитель отметил, что обязательно увидится с Трампом-младшим в США, и подчеркнул, что будет рад видеть его в Москве. «Как и обещали, мы с [президентом Международной ассоциации бокса] Умаром [Кремлевым] подготовим для Дональда масштабное музыкально-спортивное мероприятие!» — добавил Крид.

