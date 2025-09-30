Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:16, 30 сентября 2025Культура

Егор Крид познакомился с сыном Трампа

Певец Егор Крид познакомился с сыном президента США Дональдом Трампом-младшим
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)
Егор Крид

Егор Крид. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Певец Егор Крид (настоящая фамилия — Булаткин) рассказал, что лично познакомился с сыном президента США Дональдом Трампом-младшим. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мы отлично провели время на форуме, круто пообщались за ужином, и было действительно продуктивно и вдохновляюще!» — написал он.

Исполнитель отметил, что обязательно увидится с Трампом-младшим в США, и подчеркнул, что будет рад видеть его в Москве. «Как и обещали, мы с [президентом Международной ассоциации бокса] Умаром [Кремлевым] подготовим для Дональда масштабное музыкально-спортивное мероприятие!» — добавил Крид.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал конфликт Егора Крида с руководителем «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина атаковала Россию ракетами «Нептун»

    Легендарный голливудский актер изменился до неузнаваемости

    Google отказался от требований к «Спасу» и RT

    Генерал-полковник объяснил крупнейший за девять лет призыв в армию России

    Сдача бойцов ВСУ в плен в ДНР попала на видео

    В России высказались о последствиях передачи Украине замороженных российских активов

    Россияне смогут наблюдать редкое явление

    Заправки в России решили проверить из-за роста цен на бензин

    Из желудка 17-летней девушки вырезали гигантский ком волос

    Получивший гражданство хоккеист из США захотел сыграть за сборную России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости