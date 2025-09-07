Пригожин прокомментировал конфликт Крида и Мизулиной

Продюсер Иосиф Пригожин: Ничего развратного Егор Крид на своем концерте не делал

Ничего развратного певец Егор Крид (настоящая фамилия — Булаткин) на своем концерте не делал, поддержал исполнителя продюсер Иосиф Пригожин. Так в разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал конфликт артиста с руководителем «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной.

«Это все шоу-бизнес, иначе назвать это нельзя. Егор Крид — артист. Для артиста любая провокация — это хороший инструмент. Поскольку я не был на концерте, я не могу дать этому оценку — плохо это или хорошо, но это элемент шоу. Он ничего такого развратного там не делал», — высказался Пригожин.

Он отметил, что у всех есть свои скелеты в шкафу. «То, что мы сегодня сводим счеты и пытаемся на глазах у изумленной публики, особенно в этих обстоятельствах, ругаться, мне кажется, это не совсем правильно», — добавил продюсер.

Егор Крид в Москве честно продал билеты, вышел на сцену. Публика была счастлива. Публика была довольна. Он живет в стране, работает. У него такая форма творчества. У каждого есть форма самовыражения Иосиф Пригожин продюсер

Также, по словам собеседника «Ленты.ру», многие артисты в России делают спорные шоу. Поэтому делать Крида крайним, по его мнению, не совсем правильно.

«А если мы посмотрим на количество артистов, которые разводятся, у которых разница в возрасте, пропаганда того, пропаганда сего, то Егор Крид совсем не самый плохой артист. Он признанный артист, а шуметь вокруг такого артиста — это хороший повод для тех, кто хочет заняться рекламой. Пиар хороший. Люди обсуждают. Появились сторонники одних, сторонники других. Но Егор тоже прав, когда в год семьи происходят разводы, это тоже не совсем правильно. Иногда надо набраться терпения. Сама скандальная ситуация не совсем правильная», — заключил Пригожин.

Ранее Крид прокомментировал обращение Мизулиной к Следственному комитету и Генпрокуратуре России с просьбой проверить его концерт. Артист заявил, что не считает «красиво поставленный танцевальный номер», в который вошли поцелуи с танцовщицей, событием, способным повлиять на семейные ценности. Он подчеркнул, что эта часть концерта не имела ничего общего с развратными действиями в отношении несовершеннолетних. Певец добавил, что сама Мизулина, по его мнению, обесценивает семейные ценности.

Позднее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к Криду. Он отметил, что позиция исполнителя в споре с Мизулиной ему не близка. Глава региона напомнил звезде, что глава «Лиги безопасного интернета» вызывает доверие у многих в России.