Российский губернатор обратился к певцу Егору Криду

Самарский губернатор Федорищев обратился к Криду после скандала с Мизулиной

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к певцу Егору Криду (Булаткину) после скандала с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Он в Telegram-канале пригласил музыканта приехать в российский регион, но не на концерт.

Федорищев отметил, что позиция певца в споре с Мизулиной ему не близка. Он напомнил Криду, что глава Лиги безопасного интернета вызывает доверие у многих в России.

«Егор, ты не прав. Я не хочу обсуждать заочно, почему ты не прав. Я просто тебя прошу, приедь, пожалуйста, в Самарскую область. С концертом не надо. Здесь не время и не место. Ты просто ко мне в гости приедь, и мы поговорим», — сказал Федорищев.

До этого Мизулина рассказала, что Крид рекламировал на стримах казино, которые могли спонсировать Вооруженные силы Украины.

В начале сентября глава Лиги безопасного интернета попросила представителей Следственного комитета и Генпрокуратуры России проверить концерт Крида. Поводом стала возрастная маркировка выступления 12+, а также развратные моменты шоу, включая страстный поцелуй музыканта с танцовщицей и ее откровенный танец.

Крид в ответе Мизулиной подчеркнул, что «красивый танцевальный номер» и поцелуй с девушкой едва ли могут быть развратом. Поцелуи — неотъемлемая часть здоровых отношений, указал артист.