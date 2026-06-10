Власти крупного российского портового города предупредили о возможном ударе ВСУ с моря

Мэр Новороссийска Кравченко объявил об угрозе атаки украинских катеров

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут нанести удар по Новороссийску с моря, используя безэкипажные катера. Об угрозе возможной атаки объявил мэр этого крупного российского портового города Андрей Кравченко.

Представитель власти призвал жителей Новороссийска укрыться в безопасных местах.

«Не находитесь на открытом пространстве около моря», — предупредил он население города.

Ранее сообщалось, что Украина ударила ракетами по российскому городу в тысяче километров от границы — Чебоксарам, столице Чувашии.