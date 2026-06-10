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09:09, 10 июня 2026Россия

Власти крупного российского портового города предупредили о возможном ударе ВСУ с моря

Мэр Новороссийска Кравченко объявил об угрозе атаки украинских катеров
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут нанести удар по Новороссийску с моря, используя безэкипажные катера. Об угрозе возможной атаки объявил мэр этого крупного российского портового города Андрей Кравченко.

Представитель власти призвал жителей Новороссийска укрыться в безопасных местах.

«Не находитесь на открытом пространстве около моря», — предупредил он население города.

Ранее сообщалось, что Украина ударила ракетами по российскому городу в тысяче километров от границы — Чебоксарам, столице Чувашии.

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