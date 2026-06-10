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14:46, 10 июня 2026Мир

Захарова сообщила о публикации адресов производств БПЛА для Украины в Канаде

ТАСС: Захарова анонсировала публикацию адресов производств БПЛА для Украины в Канаде
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Anastasia Barashkova / Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия опубликует адреса производств БПЛА для киевского режима в Канаде и оставляет за собой право на адекватный ответ в связи с действиями Оттавы, пишет ТАСС.

«Таким образом Канада перешла на качественно новый уровень вовлеченности в украинский кризис, отброшены все маски, проявилась вся сущность отнюдь не миролюбивого государства, а разжигателя войны, который стремится всеми способами и дальше подпитывать этот самый кровавый конфликт», - отметила она.

Дипломат уточнила, что оставляет за собой право на адекватный ответ и будем учитывать эти новые обстоятельства в нашем военно-политическом планировании.

Ранее Захарова заявила, что Россия не будет терпеть иждивенческую позицию Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

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