Стали известны подробности о смертельном ДТП с участием автобуса в российском городе

В Екатеринбурге не могут опознать ребенка, не выжившего после наезда автобуса на людей

В Екатеринбурге не могут опознать ребенка, не выжившего после наезда автобуса на людей у храма Большой Златоуст. Такие подробности о смертельном ДТП в российском городе стали известны Telegram-каналу Ural Mash.

Как утверждает издание, невыжившему мальчику на вид около десяти лет. У других жертв аварии — двух женщин и мужчины — с собой были документы.

В результате наезда автобуса пострадали еще пять человек. Двоих из них уже выписали из больницы.

У храма Большой Златоуст возник стихийный мемориал. Екатеринбуржцы несут к нему цветы и игрушки.

Автобус въехал в толпу пешеходов в центре Екатеринбурга вечером 10 июня. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что перед автобусом на скорости выскочил китайский внедорожник. Позже выяснилось, что водителя автобуса задержали.