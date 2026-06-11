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10:29, 11 июня 2026Россия

Стали известны подробности о смертельном ДТП с участием автобуса в российском городе

В Екатеринбурге не могут опознать ребенка, не выжившего после наезда автобуса на людей
Майя Назарова

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Екатеринбурге не могут опознать ребенка, не выжившего после наезда автобуса на людей у храма Большой Златоуст. Такие подробности о смертельном ДТП в российском городе стали известны Telegram-каналу Ural Mash.

Как утверждает издание, невыжившему мальчику на вид около десяти лет. У других жертв аварии — двух женщин и мужчины — с собой были документы.

В результате наезда автобуса пострадали еще пять человек. Двоих из них уже выписали из больницы.

У храма Большой Златоуст возник стихийный мемориал. Екатеринбуржцы несут к нему цветы и игрушки.

Автобус въехал в толпу пешеходов в центре Екатеринбурга вечером 10 июня. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что перед автобусом на скорости выскочил китайский внедорожник. Позже выяснилось, что водителя автобуса задержали.

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