Российская семья с 13-ю детьми уместилась в трех комнатах

В деревне Гора Вологодской области семья с 13-ю детьми уместилась в трех комнатах

В деревне Гора Вологодской области семья с 13-ю детьми уместилась в трех комнатах. Материал опубликован на сайте телеканала «Царьград».

Речь идет о российской семье Натальи и Павла, которые растят девять мальчиков и четырех девочек. Так, самые старшие дети окончили первый класс. В то же время самому младшему лишь три месяца. Глава семьи ведет хозяйство в доме, а мать воспитывает, поддерживает и учит детей.

В одной из комнат спят девочки, в другой — мальчики, третью родители выделили для себя. При этом россияне также обзавелись кошкой, собакой, хорьком и двумя попугаями.

«Семья радостно угощает всем, что есть вкусного в доме, трогательно смущается и отказывается просить помощи. Но нам очень хочется им помочь, поэтому сотрудники Царьграда уже сдают деньги. Но нам кажется, что и наши зрители, и читатели тоже захотят помочь этой удивительной семье», — написали редакторы телеканала, желая помочь многодетной семье Натальи и Павла.

В мае в российском регионе на свет появились сразу три «королевские» двойни. В роддомах Приморского края за неделю в нескольких семьях родились разнополые близнецы.