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13:06, 15 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались о последствиях массированного удара по Украине

Депутат Колесник: Россия нанесла по Украине очень тяжелый удар возмездия
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Россия нанесла очень тяжелый и чувствительный удар возмездия по Украине, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Последствия атаки он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее в Минобороны сообщили, что целями высокоточного удара возмездия стали объекты оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и центры территориального комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата) в Киеве, Харькове и Днепропетровске, а также украинские аэродромы.

Удары очень тяжелые, очень чувствительные для ВСУ и других силовых структур, судя по тому, что публикуется. Не знаю, долго ли они все это выдержат. У нас техники и вооружения хватает на столько ударов, сколько нужно

Андрей Колесникдепутат Госдумы

«Сейчас в средствах массовой информации стали стараться подсвечивать, что происходит, какие удары возмездия наносятся и каковы их последствия. Это стали правильно делать, потому что они по нам наносят удар, мы говорим об ударах возмездия и не показываем их. Такое впечатление создавалось, что вроде как и не отвечаем. Отвечаем очень жестко и, более того, наносим удары на опережение. При этом подчеркиваю: по мирным не бьем», — поделился депутат.

Как отмечалось ранее, в атаке были задействованы около 480 ударных дронов, примерно 28 крылатых ракет воздушного базирования Х-101, не менее семи гиперзвуковых «Цирконов», а также оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» с осколочно-фугасной боевой частью. В результате было поражено более 40 целей, несмотря на активную работу систем противовоздушной обороны.

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