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20:37, 17 июня 2026Авто

Московских водителей призвали быть осторожнее

Дептранс призвал московских водителей быть осторожнее на фоне непогоды
Александра Качан (Редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Дептранс призвал московских водителей соблюдать осторожность на дорогах на фоне непогоды, которая обрушилась на столицу в среду, 17 июня. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале ведомства.

«В Москве местами идет дождь — будьте внимательны за рулем», — говорится в публикации. В департаменте посоветовали водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, не парковать авто рядом с деревьями и шаткими конструкциями, не отвлекаться на гаджеты во время движения, а также проверить перед поездкой состояние дворников и уровень жидкости в бачке омывателя.

«Будьте аккуратны. Снижайте скорость заранее вблизи пешеходных переходов — из-за дождя видимость ухудшается», — добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что дожди в Москве прекратятся в пятницу, 19 июня.

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