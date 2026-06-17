Названы главные традиции моряков в День ВМФ

Историк Жаворонков: В День ВМФ моряки могут надеть парадные кители и взять кортики

В День Военно-морского флота России моряки по всей стране вспоминают старые традиции, многие из которых насчитывают не одно столетие. О самых интересных обычаях рассказал «Известиям» историк флота и эксперт по ВМФ России Дмитрий Жаворонков.

По его словам, морская культура в России формировалась веками, поэтому у военных моряков сохранилось множество особых ритуалов и праздничных обычаев.

Эксперт отметил, что День ВМФ остается одним из немногих праздников, когда бывшие моряки и офицеры могут надеть парадные кители и взять с собой кортики. Нередко в тельняшках на праздничных мероприятиях появляются и члены их семей.

Среди менее известных традиций Жаворонков вспомнил необычное представление, которое долгие годы проводилось на Черноморском флоте. До середины 1990-х годов на рейд выходил специально украшенный катер с участниками в образах Нептуна, русалок и других морских персонажей. Они вручали командованию шуточную грамоту на службу до следующего праздника. Позже этот обычай исчез, однако День Нептуна сохранился и по сей день.

По словам эксперта, главными символами праздника остаются подъем Андреевского флага, торжественные построения и парады кораблей. Традиционно День ВМФ завершается праздничным салютом.

Впрочем, в этом году часть мероприятий может пройти в сокращенном формате. «В этом году с учетом опасности БПЛА и с учетом того, что топливо нынче в цене и по другим соображениям, парады в некоторых местах отменены, равно как и ряд увеселительных мероприятий», — заключил Жаворонков.

Ранее Министерство обороны России подтвердило, что фрегат ВМФ «Адмирал Григорович» сделал предупредительные выстрелы вблизи гражданской парусной яхты Bright Future под флагом Великобритании в проливе Ла-Манш. В целях привлечения внимания экипажа яхты был осуществлен пуск сигнальных ракет и поданы звуковые сигналы, однако судно продолжило движение в сторону фрегата.