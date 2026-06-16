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20:40, 16 июня 2026Мир

Минобороны прокомментировало выстрелы российского фрегата в Ла-Манше

Минобороны: Яхта под флагом Британии опасно сблизилась с российским фрегатом в Ла-Манше
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Министерство обороны России прокомментировало инцидент с предупредительной стрельбой фрегата Военно-морского флота (ВМФ) «Адмирал Григорович», произошедший 16 июня в проливе Ла-Манш.

В ведомстве рассказали, что экипаж российского корабля обнаружил гражданскую парусную яхту Bright Future под флагом Великобритании, следовавшую опасным курсом на сближение. В целях привлечения внимания ее экипажа был осуществлен пуск сигнальных ракет и поданы звуковые сигналы, однако судно продолжило движение в сторону фрегата.

«После сокращения дистанции до 150 метров командиром фрегата было принято решение произвести упредительную стрельбу по курсу судна из стрелкового вооружения. После этого яхта под флагом Великобритании сразу изменила курс и продолжила движение на удаление от российского военного корабля», — указано в сообщении военного ведомства.

Информация об инциденте с российским фрегатом в Ла-Манше ранее появилась в британских СМИ. Представитель Министерства обороны Великобритании заявил, что ведомство расследует сообщения о предупредительных выстрелах в проливе. Как утверждается, в результате инцидента никто не пострадал, гражданская яхта также не получила повреждений.

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