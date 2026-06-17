Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:32, 17 июня 2026Экономика

Российская нефтяная компания сняла ограничения на продажу топлива

«Интерфакс»: «Татнефть» сняла ограничения на продажу АИ-92 и дизеля на заправках
Дмитрий Воронин

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российская нефтяная компания «Татнефть» отменила ранее введенные лимиты на отпуск бензина АИ-92 и дизельного топлива на своих АЗС. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «Интерфакс».

По словам собеседника агентства, были устранены и проблемы, из-за которых продажа временно осуществлялась только за наличные. «Терминалы не работали из-за не зависящих от нас обстоятельств», — уточнили в компании.

Сообщения о введении лимитов на заправках «Татнефти» стали появляться в начале недели. Речь шла об ограничениях в размере 30 литров для бензина, 60 литров — для дизтоплива и 300 литров — в случаях с дизелем для грузовиков. Меры объясняли необходимостью «равномерного обеспечения клиентов в период повышенной нагрузки и предотвращения искусственного ажиотажа».

Котировки «Татнефти» упали накануне на Мосбирже сразу на семь процентов. Бумаги, которые в начале месяца стоили более 600 рублей за штуку, в ходе торгов 17 июня падали ниже 530 рублей. К моменту написания материала они перешли к росту в рамках торгового дня, прибавляя 0,92 процента, до 537,9 рубля за акцию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали автобус с юными футболистами из Белоруссии под Брянском. Пятеро детей ранены. Есть жертва

    Китайский автомобиль россиянина прошел сотни тысяч километров без капитального ремонта

    Названо наиболее вероятное решение Банка России по ключевой ставке

    Имущество задержанного бизнесмена Трабера оценили в миллиард рублей

    Падение нефтедобычи на Ближнем Востоке из-за войны в Иране оценили

    Россиянин расправился с мужчиной и изнасиловал его девушку

    Макрон приветствовал участников G7 под российскую песню

    Москвичам назвали время для наблюдения за необычными облаками

    «Лоха» в России защитят от пропажи

    Число пострадавших при ударе ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии под Брянском выросло

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok