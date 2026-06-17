Российская нефтяная компания сняла ограничения на продажу топлива

«Интерфакс»: «Татнефть» сняла ограничения на продажу АИ-92 и дизеля на заправках

Российская нефтяная компания «Татнефть» отменила ранее введенные лимиты на отпуск бензина АИ-92 и дизельного топлива на своих АЗС. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «Интерфакс».

По словам собеседника агентства, были устранены и проблемы, из-за которых продажа временно осуществлялась только за наличные. «Терминалы не работали из-за не зависящих от нас обстоятельств», — уточнили в компании.

Сообщения о введении лимитов на заправках «Татнефти» стали появляться в начале недели. Речь шла об ограничениях в размере 30 литров для бензина, 60 литров — для дизтоплива и 300 литров — в случаях с дизелем для грузовиков. Меры объясняли необходимостью «равномерного обеспечения клиентов в период повышенной нагрузки и предотвращения искусственного ажиотажа».

Котировки «Татнефти» упали накануне на Мосбирже сразу на семь процентов. Бумаги, которые в начале месяца стоили более 600 рублей за штуку, в ходе торгов 17 июня падали ниже 530 рублей. К моменту написания материала они перешли к росту в рамках торгового дня, прибавляя 0,92 процента, до 537,9 рубля за акцию.