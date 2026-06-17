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18:26, 17 июня 2026Экономика

Трамп вновь высказался о планах возобновить санкции против российской нефти

Трамп увязал возобновление санкций против российской нефти с падением мировых цен
Дмитрий Воронин

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Президент США Дональд Трамп вновь высказался о возможном возобновлении санкций против российской нефти. Соответствующие планы американцев он прокомментировал второй день подряд. Главу Соединенных Штатов цитирует РИА Новости.

«Мы рассматриваем этот вопрос. Посмотрим, как низко упадут цены на нефть», — сказал Трамп, отвечая журналисту во Франции.

Накануне он также фактически увязал вопрос с динамикой стоимости сырья, указав, что санкции могут быть возобновлены «на каком-то этапе».

Лицензия в отношении российской нефти выдается на месяц. Она истекла в полночь 17 июня, но, например, в прошлый раз актуальное разрешение перестало действовать 16 мая, а новое было выдано только 18 мая, то есть между датами имелся разрыв.

Тем временем, как пишет Bloomberg, мировые цены на нефть упали уже на 40 процентов относительно пиковых значений во время иранского конфликта.

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