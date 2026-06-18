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20:39, 18 июня 2026Наука и техника

Раскрыта неочевидная польза мастурбации

Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Lopolo / Shutterstock / Fotodom

Мастурбация перед сном может быть связана с более быстрым засыпанием и лучшим качеством сна. К такому выводу пришли австралийские исследователи, опубликовавшие работу в журнале Sexuality & Culture (S&C).

В исследовании приняли участие 301 взрослый доброволец в возрасте от 18 до 72 лет. Участников попросили сравнить свой сон в ночи, когда они занимались самоудовлетворением перед сном, и в ночи без таких практик. Под самоудовлетворением ученые понимали не только стимуляцию гениталий, но и сексуальные фантазии, просмотр эротического контента и другие формы интимного взаимодействия с собственным телом.

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Результаты показали, что после мастурбации люди чаще сообщали о более высоком качестве сна, быстрее засыпали и немного дольше спали. В среднем участники засыпали примерно на девять минут быстрее. Кроме того, они отмечали более позитивное настроение и чувство расслабленности перед сном.

Исследователи также обнаружили слабую, но статистически значимую связь между частотой мастурбации и эротическими сновидениями.

Ранее ученые выяснили, что интимная близость может заметно ускорять заживление повреждений кожи.

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