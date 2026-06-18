Раскрыта неочевидная польза мастурбации

Мастурбация перед сном может быть связана с более быстрым засыпанием и лучшим качеством сна. К такому выводу пришли австралийские исследователи, опубликовавшие работу в журнале Sexuality & Culture (S&C).

В исследовании приняли участие 301 взрослый доброволец в возрасте от 18 до 72 лет. Участников попросили сравнить свой сон в ночи, когда они занимались самоудовлетворением перед сном, и в ночи без таких практик. Под самоудовлетворением ученые понимали не только стимуляцию гениталий, но и сексуальные фантазии, просмотр эротического контента и другие формы интимного взаимодействия с собственным телом.

Результаты показали, что после мастурбации люди чаще сообщали о более высоком качестве сна, быстрее засыпали и немного дольше спали. В среднем участники засыпали примерно на девять минут быстрее. Кроме того, они отмечали более позитивное настроение и чувство расслабленности перед сном.

Исследователи также обнаружили слабую, но статистически значимую связь между частотой мастурбации и эротическими сновидениями.

Ранее ученые выяснили, что интимная близость может заметно ускорять заживление повреждений кожи.