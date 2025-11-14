Наука и техника
14:29, 14 ноября 2025Наука и техника

Раскрыто неожиданное влияние секса на заживление ран

Екатерина Графская
Фото: Freepik

Интимная близость может заметно ускорять заживление повреждений кожи — особенно если сочетать ее с назальным спреем окситоцином. К такому выводу пришли ученые из Цюрихского университета, которые провели клиническое исследование механизмов восстановления тканей. Работа опубликована в JAMA Psychiatry.

В эксперименте участвовали 80 здоровых пар. Всем им нанесли по четыре небольших повреждения на предплечьях, после чего назначили разные комбинации вмешательств: окситоциновый спрей, специальные «позитивные» беседы с партнером, оба метода вместе или плацебо. Сам по себе спрей или беседы не ускоряли заживление. Но их сочетание приводило к заметному улучшению, особенно у тех пар, которые сообщали о регулярных телесных или сексуальных контактах во время недели эксперимента.

У участников, сохранявших интимность, раны становились меньше и заживали быстрее, а уровень кортизола — гормона стресса, тормозящего иммунные процессы, — снижался. По мнению исследователей, окситоцин и физическая близость усиливают друг друга, помогая организму восстановиться эффективнее.

Авторы отмечают, что такие подходы могут лечь в основу новых психосоциальных методов реабилитации — например, в работе с пациентами после травм или операций.

Ранее стало известно, что представители поколения Z стали значительно реже заниматься сексом.

