Зафиксировано снижение сексуальной активности среди молодежи

Новое исследование выявило неожиданную тенденцию: молодые люди из поколения Z в возрасте от 18 до 26 лет занимаются сексом в среднем лишь 36 раз в год — примерно раз в десять дней. Это заметно меньше, чем у их бабушек и дедушек: представители старшего поколения (61–79 лет) сообщили о 47 интимных контактах в год. Об этом сообщает Daily Mail.

Эксперты считают, что одна из причин «сексуального кризиса» у поколения Z связана с тем, что многие продолжают жить с родителями и не имеют собственного пространства. В то время как их предки в том же возрасте уже обзаводились жильем, современная молодежь часто лишена такой свободы.

Любопытно, что более активными оказались и представители поколения X (44–60 лет) — в среднем 62 раза в год. Абсолютными «чемпионами страсти» стали миллениалы (27–43 года), которые в среднем вступают в интимную близость 73 раза в год, то есть примерно раз в пять дней.

Таким образом, несмотря на репутацию «свободного поколения», поколение Z оказалось самым сдержанным в интимной жизни. Исследователи называют это тревожным сигналом о социальных и бытовых ограничениях, с которыми сталкивается молодежь.

Ранее ученые опровергли миф о том, что оргазм напрямую связан с выбросом окситоцина: уровень «гормона любви» во время полового акта менялся, но не зависел от достижения разрядки.

