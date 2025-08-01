Развеян популярный миф об оргазме

Ученые опровергли распространенное представление о том, что оргазм напрямую связан с выбросом окситоцина — так называемого гормона любви. В результатах нового исследования, опубликованных в Archives of Sexual Behavior, говорится: уровень окситоцина у мужчин и женщин изменяется в ходе полового акта, но не зависит от наличия или отсутствия оргазма.

Окситоцин играет важную роль в организме: он усиливает эмоциональную привязанность, способствует стрессоустойчивости, а также регулирует сокращения матки при родах и участвует в процессе лактации. Его называют «гормоном любви» именно за способность укреплять связи между людьми.

В исследовании участвовали 49 гетеросексуальных пар, которые занимались сексом у себя дома и самостоятельно собирали образцы слюны до, сразу после и в течение 40 минут после полового акта. Анализ показал: у женщин окситоцин был выше в начале и конце эпизода, у мужчин — плавно нарастал. Однако ни у одной из групп уровень гормона не был устойчиво связан с достижением оргазма.

Зато исследователи отметили другое наблюдение: после секса между партнерами происходила синхронизация уровней окситоцина, особенно заметная в течение 40 минут после близости. Это подтверждает роль «гормона привязанности» в формировании эмоциональной связи не столько в момент оргазма, сколько после него.

Авторы подчеркнули: данные показывают, что окситоцин важен не столько во время секса, сколько после него — именно в этот период он помогает партнерам почувствовать эмоциональную близость и укрепить отношения.

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