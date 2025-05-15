Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:30, 16 мая 2025Наука и техника

Описан фактор повышения сексуального удовлетворения

Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Эмоциональный интеллект может играть ключевую роль в интимной жизни. Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Personality and Individual Differences, люди с более высоким уровнем эмоционального интеллекта чаще испытывают сексуальное удовлетворение и реже сталкиваются с проблемами в отношениях.

Ученые из Болонского университета опросили 864 взрослых, состоящих в романтических отношениях, и проанализировали их склонность к тревожности, избеганию близости, отношение к телесному контакту и способность к эмоциональной регуляции. Результаты показали: те, кто лучше понимает свои эмоции, более открыты к физической и эмоциональной близости, меньше тревожатся и чаще получают удовольствие от сексуальных отношений. Кроме того, у них выше уровень принятия своего тела и ниже вероятность деструктивного сексуального поведения.

При этом эмоциональный интеллект — это не врожденная черта, а навык, который можно развивать. Для этого полезна работа с эмоциями и внимание к невербальной коммуникации. Эксперты советуют научиться отслеживать сигналы своего тела и эмоций, использовать юмор для снятия напряжения и воспринимать конфликты как возможность для укрепления связи.

В апреле 2025 года ученые перечислили наиболее важные аспекты секса. Оказалось, что больше всего в сексе людям нравится не оргазм, а чувство близости и эмоциональная связь с партнером.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России озвучили вероятный исход переговоров в Стамбуле

    Ученые восстановили внешность Моцарта по черепу

    Парень узнал о романтичной привычке партнерши и нашел ее мерзкой

    Россиянку зарезали в гостях и подожгли дом

    Марочко сообщил о потерях ВСУ после освобождения Торского

    Организаторов нелегальных гонок с погибшей школьницей отправили под арест

    Перспективы возвращения западных брендов в Россию оценили

    В Германии узнали о панике в офисе Зеленского из-зе переговоров

    В МИД России назвали риск 30-дневного перемирия

    Появились кадры из атакованного ВСУ Севастополя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости