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22:13, 19 июня 2026Мир

Дмитриев снова пошутил об отставке британского премьера

Дмитриев призвал людей и инопланетян объединиться, чтобы отпраздновать отставку Стармера
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кир Стармер

Кир Стармер. Фото: Reuters

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал сообщения о возможной отставке премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом он написал в социальной сети X.

Дмитриев отреагировал на публикацию в X от британского портала Politics UK, в которой говорится, что Стармер изучает возможность ухода в отставку после того, как министры кабинета призвали его покинуть пост.

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«Давайте же, наконец, объединимся — британцы, все человечество и даже инопланетяне — чтобы вместе отпраздновать скорую отставку Стармера», — пошутил глава РФПИ.

Ранее Дмитриев пошутил об отставке британского премьера. «Спасибо, Кир Стармер, за то, что объединил разных людей планеты Земля и недавно обнаруженные инопланетные цивилизации — всех, кто ждал вашей отставки», — написал он.

До этого Стармер заявил, что останется на своем посту, несмотря на отставку министра обороны Джона Хили, его заместителя и двух помощников. «Я хочу закончить работу, для которой я был избран во главе правительства», — сказал он.

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