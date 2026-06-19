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19:38, 19 июня 2026Мир

МИД России ответил на желание ЕС возобновить контакты

Захарова пошутила о голубиной почте в ответ на желание ЕС восстановить связь с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anastasia Barashkova / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила о голубиной почте в ответ на слова главы Евросовета Антониу Кошты о желании Европейского союза (ЕС) восстановить связь с Россией. Свой комментарий она опубликовала в официальном Telegram-канале.

«А послов своих они в Москве зачем тогда держат? Или это намек на возвращение к голубиной почте?» — отметила Захарова.

Ранее Кошта заявил, что ЕС хочет восстановить канал связи с Россией для обмена позициями.

Глава Евросовета подтвердил, что пытался установить подобные контакты. По его словам, Евросоюз при этом не претендует на роль посредника между Россией и Украиной.

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