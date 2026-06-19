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23:34, 19 июня 2026Россия

Путин провел оперативное совещание с Совбезом

Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Вячеслав Прокофьев / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом говорится на сайте Кремля.

Пресс-служба президента РФ не стала раскрывать тему и содержание совещания. Отмечается, что встреча с Совбезом проходила по видеосвязи.

Указано, что глава МИД Сергей Лавров выступил с докладом «по одному из направлений внешней политики».

Ранее Путин созвал членов Совбеза для обсуждения вопросов безопасности во время проведения предстоящих выборов в Госдуму, которые состоятся в сентябре 2026 года.

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