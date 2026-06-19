Путин провел оперативное совещание с Совбезом

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом говорится на сайте Кремля.
Пресс-служба президента РФ не стала раскрывать тему и содержание совещания. Отмечается, что встреча с Совбезом проходила по видеосвязи.
Указано, что глава МИД Сергей Лавров выступил с докладом «по одному из направлений внешней политики».
Ранее Путин созвал членов Совбеза для обсуждения вопросов безопасности во время проведения предстоящих выборов в Госдуму, которые состоятся в сентябре 2026 года.