Путин провел оперативное совещание с Совбезом

Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом говорится на сайте Кремля.

Пресс-служба президента РФ не стала раскрывать тему и содержание совещания. Отмечается, что встреча с Совбезом проходила по видеосвязи.

Указано, что глава МИД Сергей Лавров выступил с докладом «по одному из направлений внешней политики».

Ранее Путин созвал членов Совбеза для обсуждения вопросов безопасности во время проведения предстоящих выборов в Госдуму, которые состоятся в сентябре 2026 года.