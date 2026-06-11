Путин созвал членов Совбеза для обсуждения вопросов безопасности во время выборов

Путин обсудил с Совбезом дополнительные меры безопасности во время выборов в Госдуму

Президент России Владимир Путин созвал членов Совбеза для обсуждения вопросов безопасности во время проведения предстоящих выборов в Госдуму, которые состоятся в сентябре 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Обращаясь к постоянным членам Совбеза, Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим политическим событием.

«Сегодня поговорим о дополнительных мерах по обеспечению общественной безопасности в ходе подготовки и проведения выборов в Государственную Думу», — обозначил президент, после чего был заслушан доклад главы МВД Владимир Колокольцев по данной тематике.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как повлияет проведение специальной военной операции (СВО) на политическую кампанию, напомнил слова Путина о важности проведения выборов, несмотря на конфликт с Украиной. Он также уточнил, что глава государства подпишет указ о назначении выборов в Госдуму в предусмотренные законом сроки.