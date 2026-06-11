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13:14, 11 июня 2026Россия

Путин созвал членов Совбеза для обсуждения вопросов безопасности во время выборов

Путин обсудил с Совбезом дополнительные меры безопасности во время выборов в Госдуму
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Вячеслав Прокофьев / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин созвал членов Совбеза для обсуждения вопросов безопасности во время проведения предстоящих выборов в Госдуму, которые состоятся в сентябре 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Обращаясь к постоянным членам Совбеза, Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим политическим событием.

«Сегодня поговорим о дополнительных мерах по обеспечению общественной безопасности в ходе подготовки и проведения выборов в Государственную Думу», — обозначил президент, после чего был заслушан доклад главы МВД Владимир Колокольцев по данной тематике.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как повлияет проведение специальной военной операции (СВО) на политическую кампанию, напомнил слова Путина о важности проведения выборов, несмотря на конфликт с Украиной. Он также уточнил, что глава государства подпишет указ о назначении выборов в Госдуму в предусмотренные законом сроки.

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