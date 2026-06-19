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19:18, 19 июня 2026Экономика

Виза для въезда в одну из стран Азии подорожала в пять раз

Kyodo: Япония в пять раз повысила стоимость визы для иностранцев
Кирилл Луцюк

Фото: Issei Kato / Reuters

Правительство Японии решило в пять раз повысить стоимость краткосрочной (однократной) визы для иностранцев. Об этом сообщило Kyodo.

С июля этого года за получение этого документа придется платить не 3000 иен, как прежде, а 15 000 иен (около 90 долларов). Агентство отметило, что это первое повышение с 1978 года. Что касается мультивиз (многократных виз), позволяющих посетителям въезжать в Японию несколько раз в течение определенного периода, то они подорожают с 6000 до 30 000 иен (около 185 долларов).

В мае 2026 года Япония столкнулась со скачком оптовой инфляции до максимального за три года значения. Соответствующий показатель вырос до 6,3 процента. Это стало результатом ближневосточного конфликта.

По прогнозам, японская экономика неизбежно столкнется со стагфляцией, если финансовые власти этой страны не ужесточат денежно-кредитную политику.

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