Врач оценила вероятность заболеть после прогулки под дождем

Врач Уланкина: Дождь не служит причиной инфекционных заболеваний

Возможность заболеть, промокнув под дождем, является одним из самых устойчивых медицинских мифов. Об этом в беседе с RT рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

Специалист подчеркнула, что дождь не служит причиной инфекционных заболеваний. «Их вызывают вирусы или бактерии, и для развития болезни необходим контакт с конкретным возбудителем — риновирусом, вирусом гриппа или другими патогенами», — объяснила Уланкина.

Тем не менее переохлаждение, которое может произойти во время прогулки под проливным дождем, создает условия для развития болезни, если возбудитель уже присутствует в организме или попадает в него в это время. Это связано с тем, что низкая температура может воздействовать на слизистую оболочку носа и нарушить процесс подавления размножения вируса.

«Кроме того, сами респираторные вирусы демонстрируют определенную температурную зависимость. Многие из них, включая риновирусы и некоторые коронавирусы, показывают более высокую скорость размножения при температуре, характерной для полости носа, которая составляет около 33 градусов. Это прохладная среда по сравнению с температурой тела», — рассказала специалист.

Попадая в более теплое окружение, например в нижние дыхательные пути, вирус размножается хуже, что ограничивает распространение инфекции.

«Таким образом, дождь не может выступить как причина болезни. Он может стать внешним фактором, способствующим переохлаждению организма, в том числе и слизистых оболочек верхних дыхательных путей. Люди с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями более уязвимы при переохлаждении. Именно сочетание ослабленного местного иммунитета и благоприятной для патогена температуры объясняет связь между пребыванием под холодным ливнем и возможным развитием респираторного заболевания» — заключила эксперт.

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