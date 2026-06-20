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Забота о себе
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17:30, 20 июня 2026Забота о себеЭксклюзив

Россиян предостерегли от совершения типичной ошибки в борьбе с летней бессонницей

Сомнолог Новиков: Слишком холодный душ может мешать уснуть в жару
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ahmet Misirligul / Shutterstock / Fotodom

Сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков предупредил о типичной ошибке, которую совершают многие россияне в борьбе с летней бессонницей. О ней врач рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

Врач предостерег от попыток «радикально охладиться» перед сном, так как эта процедура не помогает лучше чувствовать себя в жару. По его словам, слишком холодный душ перед сном вызывает кратковременное сужение сосудов, а затем реактивное расширение и дополнительное ощущение жара, что мешает уснуть.

«Кондиционер в режиме максимального охлаждения, направленный прямо на кровать, может привести к пересушиванию слизистых и мышечным спазмам, при этом перепады температуры тоже нарушают сон», — добавил Новиков.

Чтобы лучше засыпать в жару, доктор посоветовал выбирать прохладный, а не ледяной душ за 30-40 минут до сна, а также включать кондиционер на 23-25°C без сильного потока на тело.

Ранее сомнолог Александр Казаченко рассказал о причинах частых ночных пробуждений. Одной из них, по его словам, является высокий уровень тревожности.

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