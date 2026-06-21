Fars: Военно-морские силы КСИР не выдают разрешения на проход судов через Ормузский пролив

Ормузский пролив остался закрытым для прохода судов. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Fars.

По данным издания, проход кораблей по-прежнему не осуществляется. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) не дают разрешения пройти через транспортную артерию.

«В связи с враждебными действиями израильского режима и нарушением Соединенными Штатами обязательств по прекращению огня Ормузский пролив с субботы закрыт для судоходства», — отмечают в Fars.

В субботу управление по связям с общественностью КСИР объявило, что Ормузский пролив останется закрытым, и всем судам рекомендуется воздержаться от захода в указанный район. В противном случае они будут нести полную ответственность за любые риски и потенциальные последствия для безопасности.

Советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер в соцсети X предупредил, что поток энергоресурсов на Ближнем Востоке будет остановлен, если соглашение Ирана и США останется лишь на бумаге. По его мнению, Вашингтон лучше всего понимает язык экономики и анализа затрат и выгод.