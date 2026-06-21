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12:24, 21 июня 2026Мир

Ормузский пролив остался закрытым

Fars: Военно-морские силы КСИР не выдают разрешения на проход судов через Ормузский пролив
Вячеслав Агапов

Фото: Stringer / Reuters

Ормузский пролив остался закрытым для прохода судов. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Fars.

По данным издания, проход кораблей по-прежнему не осуществляется. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) не дают разрешения пройти через транспортную артерию.

«В связи с враждебными действиями израильского режима и нарушением Соединенными Штатами обязательств по прекращению огня Ормузский пролив с субботы закрыт для судоходства», — отмечают в Fars.

В субботу управление по связям с общественностью КСИР объявило, что Ормузский пролив останется закрытым, и всем судам рекомендуется воздержаться от захода в указанный район. В противном случае они будут нести полную ответственность за любые риски и потенциальные последствия для безопасности.

Советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер в соцсети X предупредил, что поток энергоресурсов на Ближнем Востоке будет остановлен, если соглашение Ирана и США останется лишь на бумаге. По его мнению, Вашингтон лучше всего понимает язык экономики и анализа затрат и выгод.

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