Иран пригрозил США приостановкой потока энергоресурсов

Советник лидера Ирана пригрозил США приостановкой потока энергоресурсов на Ближнем Востоке

Поток энергоресурсов на Ближнем Востоке будет остановлен, если соглашение Ирана и США останется лишь на бумаге. Такое заявление сделал советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер в соцсети X.

По его мнению, Вашингтон лучше всего понимает язык экономики и анализа затрат и выгод. «Если соглашение останется только на бумаге, поток энергоресурсов на Ближнем Востоке будет остановлен», — подчеркнул он.

Мохбер добавил, что иранские переговорщики не успокоятся, пока не будут полностью выполнены все обязательства.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил об угрозе меморандуму о взаимопонимании с США. Он напомнил, что первый пункт меморандума о взаимопонимании, а именно «прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан», является ключевым элементом взаимных обязательств.