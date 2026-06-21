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17:46, 21 июня 2026Мир

Политик сделал неожиданное заявление по переговорам России и Украины

Премьер-министр Михал: Переговоры между Москвой и Киевом должны проходить без участия ЕС
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Переговоры между Москвой и Киевом должны проходить без участия Евросоюза (ЕС). Неожиданное заявление сделал премьер-министр Эстонии Кристен Михал, его цитирует РИА Новости.

На личной страничке в соцсетях политик заявил, что Европейский союз не может выступать в качестве посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

«Европейский союз не может выступать в качестве посредника, поскольку это ограничило бы помощь Украине», — пояснил он и добавил, что подобный диалог требует «стратегического терпения», а спешка приводит только к плохим результатам.

Ранее швейцарский журнал Die Weltwoche раскритиковал дискуссии о возможном посредничестве ЕС в урегулировании конфликта на Украине. По мнению журналистов издания, эти обсуждения настолько далеки от реальности, что их можно сравнить с состоянием наркотического опьянения.

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