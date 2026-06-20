Die Weltwoche: Дискуссия о посредничестве ЕС на Украине напоминает наркотический бред

Швейцарский журнал Die Weltwoche в своем материале подверг резкой критике европейские дискуссии о возможном посредничестве в урегулировании конфликта на Украине. Заметка появилась на сайте СМИ.

По мнению журналистов издания, эти обсуждения настолько далеки от реальности, что их можно сравнить с состоянием наркотического опьянения.

Журнал скептически оценивает возможных посредников из Европы: Германию, Францию и Великобританию, называя их «тремя неудачниками». Кандидатура президента Финляндии Александра Стубба также отвергается из-за отсутствия нейтральности как у него самого, так и у его страны. Глава европейской дипломатии Кая Каллас, по мнению издания, также не подходит из-за «ненависти к россиянам».

Если переговоры все же состоятся, ключевую роль, по мнению Die Weltwoche, могут сыграть силы за пределами Европы.

Ранее сербские аналитики упрекнули европейских и украинских политиков в испытании терпения президента России Владимира Путина.