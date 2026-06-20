Pecat: Никто в Европе и Киеве всерьез не задумывается о мире

Сербские аналитики упрекнули европейских и украинских политиков в испытании терпения президента России Владимира Путина. Новая статья вышла в сербской газете Pecat.

Автор статьи уверен, что Путин оберегает Европу и мир от разрушительных сценариев на протяжении уже четверти века, однако на Западе якобы хотят спалить Россию в пожаре великих потрясений.

«Никто в Европе и в Киеве всерьез о мире не задумывается. Тем самым они сильно рискуют. Они продолжают испытывать терпение Владимира Путина, которое не бесконечно», — пишет автор. Он предположил, что когда-нибудь чаша терпения российского лидера будет переполнена, каким бы сильным ни было его желание не наносить Украине фатального ущерба и не уничтожать столицу страны. Крепкого мира на Украине можно достигнуть, полагает автор, только признав российские достижения на фронте и компромиссную позицию Путина.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа предостерег Евросоюз от спешки в переговорах с Россией.