Синоптики предупредили жителей одного региона об опасности

Гидрометцентр предупредил жителей Москвы и области об опасности из-за грозы

Синоптики объявили в Москве и Московской области желтый уровень погодной опасности из-за грозы. Согласно данным, опубликованным Гидрометцентром, непогода ожидается в понедельник, 22 июня.

«Днем 22 июня по области ожидается кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, усиление ветра при грозе с порывами до 15 метров в секунду», — сказано в оповещении.

Уточняется, что в области ухудшения погоды стоит ждать с 9 утра, в столице — с полудня.

Ранее москвичей предупредили о резком похолодании. Оно придет в город в четверг, 25 июня, и продлится до конца недели.