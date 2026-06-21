Москвичей предупредили о резком похолодании

В четверг в Москву придет похолодание и продлится до конца недели

Похолодание придет в Москву в четверг, 25 июня, и продлится до конца недели. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В понедельник, 22 июня, столичный регион окажется под влиянием циклона: небо снова затянет облаками, днем пройдут ливни с грозами. Температура ночью составит 13-16 градусов, днем — 22-25 градусов.

Во вторник погода улучшится благодаря антициклону. Ночью ожидается 12-15 градусов, днем — 21-24 градуса. В среду, по прогнозу специалиста, также будет солнечно и без осадков, а максимальная температура составит 20-23 градуса.

К четвергу ситуация изменится: через регион пройдет холодный атмосферный фронт. Он принесет больше облаков, дожди и северный ветер. Ночью температура опустится до 7-12 градусов, днем будет 15-20 градусов — примерно на пять градусов ниже климатической нормы. Прохладная погода сохранится и в выходные.

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