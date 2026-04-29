14:22, 29 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме обрадовали россиян неожиданным прогнозом по урожаю

Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Текущие заморозки не нанесут серьезного ущерба сельскому хозяйству России, считает депутат Госдумы Максим Иванов. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Селекция не стоит на месте, и все высаживаемые культуры адаптированы к перепадам температур в условиях рискованного земледелия», — указал парламентарий.

По его словам, напротив, погода благоволит аграриям. Обилие осадков будет способствовать хорошему урожаю — Иванов выразил уверенность, что в этом году Россия побьет рекорды по сбору урожая.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что ситуация с резким похолоданием и снегом в конце апреля является абсолютно нормальной для климатических условий средней полосы России, однако в будущем в весенний период можно ожидать еще более резкие перепады температуры. Синоптик подчеркнул, что похолодание уже заканчивается и 29 апреля — последний день, когда в Центральной России будут наблюдаться значимые осадки.

    Последние новости

    «Этот сигнал стоит услышать». Зеленский пообещал увеличивать дальность ударов ВСУ по России. Как на это отреагировали в Москве?

    Управляющая компания наняла киллеров для недовольного ее работой россиянина

    Сообщивший о теракте россиянин попал под следствие

    «Самолет» возглавил антирейтинг по нарушениям сроков строительства

    Россия и Белоруссия запустят четыре спутника

    Зумеры признались в одной мечте

    Зеленский от всех украинцев отблагодарил британского короля

    Сыщики раскрыли расправы преступника по кличке Паук

    Россияне бросились скупать дорогие туры в Грузию

    Продюсер назвал гонорар Меладзе за выступление на свадьбе украинцев в Каннах

    Все новости
