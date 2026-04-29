Россиянам спрогнозировали еще более резкие скачки погоды

Синоптик Шувалов: В будущем в России можно ждать более резкие скачки погоды

Ситуация с резким похолоданием и снегом в конце апреля является абсолютно нормальной для климатических условий средней полосы России, однако в будущем в весенний период можно ожидать еще более резкие перепады температуры. Об этом «Ленте.ру» заявил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Синоптик подчеркнул, что похолодание уже заканчивается и 29 апреля — последний день, когда в Центральной России будут наблюдаться значимые осадки. «На северо-западе, по сути дела, уже закончились. То есть Санкт-Петербург, Псков, Великий Новгород — здесь уже без осадков практически. Ну, может быть, слабые, которые не играют особой роли. В центральных областях России осадки просто перешли в категорию слабых», — пояснил Шувалов.

Он отметил, что ничего необычного для европейской части России в такой погоде нет, потому что в этот период на севере еще достаточно холодно и много снега, а на юге уже прогревается подстилающая поверхность. Нынешнюю ситуацию с погодой синоптик объяснил совпадением нескольких вещей. «Этот циклон оказался очень глубоким, очень низкое давление, и поэтому он затянул повышенное количество снега и выпало достаточно много. То есть уже и Москва 2 месячные нормы выполнила по количеству осадков, Рязань — 2,5 месячной нормы осадков. Так что вот это самый главный вывод в связи с изменением погоды в конце апреля», — сказал собеседник «Ленты.ру»

При этом Шувалов прогнозирует, что в будущем в аналогичный период в центральной части России можно ожидать еще более резкие скачки погоды.

Климатические изменения подразумевают не только повышение глобальной температуры, но и усиление резких колебаний. То есть нервный характер погоды, когда от резких потеплений к резким похолоданиям проходит очень небольшое количество времени

Александр Шувалов глава прогностического центра «Метео»

Однако синоптик успокоил россиян, что летний период не сокращается — в средней полосе России его продолжительность, наоборот, начнет постепенно расширяться. «Не нужно думать, что это будет происходить каждый год. Но постепенно, если мы возьмем период в 10-20 лет, летний период будет увеличиваться», — заключил он.

В центральной части России уже третий год подряд период конца апреля — начала мая сопровождается снегопадами. Так, 28 апреля высота снежного покрова в Москве достигла 10 сантиметров, побив рекорд 1971 года на три сантиметра. Кроме того, в подмосковном Дмитрове наблюдались сугробы в 23 сантиметра, что соответствует началу третьей декады марта.

В 2025 году ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев пояснил «Ленте.ру», что если в один сезон наблюдается аномально холодная погода, то последующие сезоны могут компенсировать это более высокой температурой. В пример он привел зиму с аномальными морозами и практически без осадков, которую в последующие года сменили зимние сезоны теплее.