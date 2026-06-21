Стоматолог раскрыл неприятный факт о зубных имплантах

Врач Гераськов: Имплант может заменить утраченный зуб, но не повторить его биологически

Имплант может качественно повторить утраченный зуб, но не может полностью повторить его биологические функции. Неприятный факт об имплантах раскрыл хирург-имплантолог Николай Гераськов в интервью РИА Новости.

По его словам, зуб представляет из себя живую структуру, связанную с костью и тканями. В частности, между костью и корнем зуба находится периодонт — связочный аппарат, представляющий из себя естественный амортизатор. Благодаря ему зуб воспринимает нагрузку, пружинит и передает организму сигналы о давлении.

«Имплант устроен иначе. Он приживается в кости и становится прочной опорой, но такой естественной связки, как у собственного зуба, у него нет. Он хорошо восстанавливает функцию, позволяет нормально жевать и служит много лет, но при этом жестко фиксируется в кости и не повторяет эту биологическую систему полностью. Имплант может очень качественно заменить утраченный зуб, но полностью повторить его он все же не способен», — заключил врач.

Ранее стоматолог Вероника Андреа Васкес призвала не чистить зубы сразу после завтрака. По ее словам, ночью в полости рта вырабатывается мало слюны, поэтому происходит активное размножение бактерий.