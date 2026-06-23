Актриса Гришаева показала редкое фото с 30-летней дочерью Анастасией

Звезда ситкома «Папины дочки», актриса Нонна Гришаева показала редкое фото с 30-летней дочерью. Снимок был опубликован в Telegram-канале артистки.

54-летняя знаменитость разместила кадр, созданный с помощью нейросети. На нем она была запечатлена в молодости в том же возрасте, что и дочь сейчас, в черном облегающем платье на тонких бретелях.

При этом звезда позировала с объемной прической и макияжем в нейтральных тонах. В свою очередь Анастасия предстала перед камерой в обнимку с молодой матерью, надев черный наряд с имитацией змеиной кожи.

Ранее в июне 40-летняя звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович показала внешность 29-летнего мужа. Звезда поделилась коллажем, составленным из совместных с избранником снимков.