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17:25, 23 июня 2026Ценности

Актриса Нонна Гришаева показала редкое фото с 30-летней дочерью

Актриса Гришаева показала редкое фото с 30-летней дочерью Анастасией
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @grishaevanonna

Звезда ситкома «Папины дочки», актриса Нонна Гришаева показала редкое фото с 30-летней дочерью. Снимок был опубликован в Telegram-канале артистки.

54-летняя знаменитость разместила кадр, созданный с помощью нейросети. На нем она была запечатлена в молодости в том же возрасте, что и дочь сейчас, в черном облегающем платье на тонких бретелях.

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При этом звезда позировала с объемной прической и макияжем в нейтральных тонах. В свою очередь Анастасия предстала перед камерой в обнимку с молодой матерью, надев черный наряд с имитацией змеиной кожи.

Ранее в июне 40-летняя звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович показала внешность 29-летнего мужа. Звезда поделилась коллажем, составленным из совместных с избранником снимков.

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