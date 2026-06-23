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Наука и техника
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15:46, 23 июня 2026Наука и техника

Конструктор раскрыл особенность СВЧ

Чукавин: СВЧ получила верхнюю базу для установки прицелов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Конструкция снайперской винтовки Чукавина (СВЧ) позволяет обслуживать оружие без перепроверки точности прицельных приспособлений. Особенность СВЧ раскрыл создатель винтовки, ведущий инженер-конструктор концерна «Калашников» Андрей Чукавин в беседе с «Известиями».

Он рассказал, что одним из главных требований заказчика к новому оружию была возможность установки современных оптических прицелов. Прибор следует устанавливать таким образом, чтобы при обслуживании его не пришлось демонтировать. Снятие и установка прицела требуют проверки пристрелки оружия.

«В боевых условиях это серьезное неудобство. В итоге СВЧ получила верхнюю базу с удлиненной планкой Пикатинни. Теперь прицел и другие приспособления для стрельбы, например ночная насадка, закрепляются один раз, и перепроверка точности не требуется», — сказал Чукавин.

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СВЧ создана по «гардинной» схеме. Основные элементы оружия крепят при помощи направляющих к гардине из прочной стали. Это позволило оснастить оружие длинной планкой Пикитинни для установки прицельных приспособлений.

Ранее в июне концерн «Калашников» сообщил, что конструктору Петру Сердюкову, который работал над бесшумной снайперской винтовкой «Винторез» и автоматом «Вал», присвоили звание Героя Труда.

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