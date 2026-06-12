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15:45, 12 июня 2026Наука и техника

Создателю бесшумного «Винтореза» присвоили звание Героя Труда

Создателю бесшумной винтовки «Винторез» Сердюкову присвоили звание Героя Труда
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Конструктору Петру Сердюкову, который работал над бесшумной снайперской винтовкой «Винторез» и специальным автоматом «Вал», присвоили звание Героя Труда. Об этом сообщает концерн «Калашников» в Telegram.

Начальник сектора отдела стрелкового вооружения Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш) получил золотую медаль «Герой Труда Российской Федерации» в День России.

Сердюков работает в ЦНИИточмаш более 50 лет. Он принял участие в создании 23 изделий. Наибольшую известность конструктору принесли «Винторез» и «Вал». Конструкторские решения Сердюкова обеспечили тихий звук выстрела, который можно различить лишь в тишине. Винтовка под патрон 9х39 миллиметров обеспечивает скрытное поражение цели на дальности до 400 метров.

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