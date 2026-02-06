В России выпустят модернизированные СР.2М

ЦНИИточмаш выпустит пистолеты-пулеметы СР.2М по новому контракту

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, концерн «Калашников») выпустит модернизированные пистолеты-пулеметы СР.2М по новому контракту. Об этом сообщили в концерне.

Изделия производят в рамках нового госзаказа. «Данное оружие свыше 20 лет остается популярным и востребованным у представителей силовых структур. Его отличают легкость и компактность корпуса при высокой пробивной силе патрона», — говорится в сообщении.

Модернизированная версия оснащена складывающейся передней рукояткой на цевье, которая повышает кучность стрельбы. Также российский СР.2М получил надульник-упор для защиты кисти стрелка от ожогов. Прицельная дальность пистолета-пулемета под патрон 9х21 миллиметр — 200 метров. СР.2М без магазина весит 1,5 килограмма.

В январе стало известно, что «Калашников» начал выпуск пистолетов-пулеметов ППК-20, усовершенствованных на основе опыта боевого применения в ходе СВО.