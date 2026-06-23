Лавров назвал реальную цель Запада на переговорах по Украине

Лавров: Целью переговоров по Украине является спасение режима Зеленского

Под видом переговоров по урегулированию конфликта на Украине Запад пытается спасти режим украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на 12-м посольском круглом столе в Дипломатической академии ведомства, передает РИА Новости

«Реальная цель Запада под прикрытием требований о переговорах — это спасение режима Зеленского и консервация Украины как плацдарма для продолжения борьбы с Россией. Для этого и хотят добиться немедленного прекращения огня, чтобы остановить российское наступление, вновь, как и в период минских договоренностей, получить передышку», — сказал министр.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова возобновить переговоры по Украине в любое время. До этого помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Европейский союз пытался выйти на контакт с Россией.