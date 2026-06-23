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12:54, 23 июня 2026Мир

Лавров назвал реальную цель Запада на переговорах по Украине

Лавров: Целью переговоров по Украине является спасение режима Зеленского
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Под видом переговоров по урегулированию конфликта на Украине Запад пытается спасти режим украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на 12-м посольском круглом столе в Дипломатической академии ведомства, передает РИА Новости

«Реальная цель Запада под прикрытием требований о переговорах — это спасение режима Зеленского и консервация Украины как плацдарма для продолжения борьбы с Россией. Для этого и хотят добиться немедленного прекращения огня, чтобы остановить российское наступление, вновь, как и в период минских договоренностей, получить передышку», — сказал министр.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова возобновить переговоры по Украине в любое время. До этого помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Европейский союз пытался выйти на контакт с Россией.

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