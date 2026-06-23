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12:30, 23 июня 2026Мир

Лавров с иронией ответил на обвинения ЕС в адрес Белоруссии

Лавров прокомментировал слова представителя ЕК Хиппер о Белоруссии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

Официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Анита Хиппер «смешала все в одну кучу», комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского в отношении Белоруссии. На это указал глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Лавров привел слова Хиппер, которая обвинила Белоруссию якобы в провокационных действиях Минска против Европейского союза (ЕС), а также во вторжении в воздушное пространство и использовании мигрантов в качестве инструмента давления.

«Свалила все в одну кучу, что помнила. И подвела к тому, что, дескать, именно поэтому ЕС ввел санкции против так называемого "режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко", как она выразилась, и готов предпринять дальнейшие действия и меры до тех пор, пока белорусские власти не изменят свои действия, свое поведение (...) "Эта немецкая дама" прямо поддержала заявления Зеленского, обещавшего использовать силу», — подчеркнул дипломат.

Министр обратил внимание на то, что Киев и западные страны, «занимаясь подобного рода пропагандой и угрозами, поддерживают нацистский режим на Украине».

19 июня Зеленский потребовал от Лукашенко отвести в течение недели якобы расположенную вдоль границы с Украиной технику, корректирующую удары ВС России. По его словам, в случае если Минск не «снимет» или не «выключит» якобы находящиеся в приграничных регионах ретрансляторы для беспилотников, «Киев сделает это сам».

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