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11:50, 23 июня 2026Бывший СССР

Лавров высказался о «фюрере» Зеленском

Лавров: Зеленского назначили на роль фюрера, взяв его из самодеятельности
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sergei Ilnitsky / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский был назначен на роль фюрера и проводника антироссийской политики. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе посольского «круглого стола» по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины, трансляция доступна на YouTube-канале дипломатического ведомства.

«Его назначили на роль фюрера, взяв его из самодеятельности, но, видите, оказался этот образ заразный», — высказался глава МИД России.

Лавров подчеркнул, что Запад в течение долгих лет тратил силы и средства на поддержку украинского национализма с целью вырастить русофобские и нацистские организации.

Дипломат также назвал хамскими и нереалистичными выдвигаемые Зеленским Москве и Западу условия урегулирования конфликта на Украине. В качестве примера Лавров привел заявление политика о намерениях Киева утвердить кандидатуру переговорщика с Россией от лица Европейского союза.

Ранее постпред Украины при Организации Объединенных Наций (ООН) Андрей Мельник на заседании Совета Безопасности организации пригрозил отказом от переговоров с Россией. Дипломат назвал прекращение огня по фактической линии боевого столкновения «уже большим компромиссом» со стороны Киева.

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