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11:48, 23 июня 2026Бывший СССР

Лавров заявил о попытке втянуть Белоруссию в конфликт на Украине

Лавров: Белоруссию пытаются втянуть напрямую в конфликт на Украине
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Белоруссию пытаются втянуть напрямую в конфликт на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Это очевидно нацелено на то, чтобы втянуть Белоруссию напрямую в конфликт и расширить географию боевых действий», — сообщил глава МИД России.

По его словам, это делается для осложнения возможности урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами.

Ранее стало известно о подготовке Белоруссии к отражению ударов с Украины. Об этом рассказал политолог, директор центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант.

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