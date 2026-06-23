Лавров заявил о попытке втянуть Белоруссию в конфликт на Украине

Лавров: Белоруссию пытаются втянуть напрямую в конфликт на Украине

Белоруссию пытаются втянуть напрямую в конфликт на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Это очевидно нацелено на то, чтобы втянуть Белоруссию напрямую в конфликт и расширить географию боевых действий», — сообщил глава МИД России.

По его словам, это делается для осложнения возможности урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами.

Ранее стало известно о подготовке Белоруссии к отражению ударов с Украины. Об этом рассказал политолог, директор центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант.