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12:53, 23 июня 2026Мир

Лавров заявил о создании в ЕС концлагерей для российских военных

Лавров: Нидерланды отрабатывают создание концлагерей на случай войны с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sergei Ilnitsky / Pool / Reuters

Нидерланды рассматривают сценарий военного конфликта с Москвой и занимаются разработкой создания концентрационных лагерей для российских военнопленных. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Известный факт, что Нидерланды отрабатывают сценарий создания лагерей для российских военнопленных на своей территории на случай войны с нами. По сути, те же самые концлагеря, которые Германия создавала в Европе во время Второй мировой войны», — сообщил дипломат.

15 июня стало известно, что Нидерланды планируют в формате учений отработать сценарий размещения на своей территории лагеря для российских военнопленных на случай крупномасштабного конфликта.

Уточняется, что это, в частности, предполагает строительство бараков и обустройство охранной инфраструктуры «вдали от линии боевого соприкосновения».

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