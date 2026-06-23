«Падший ангел» в худи обокрал российский кафедральный собор ночью

В Сыктывкаре девушка в худи «Падший ангел» обокрала Свято-Стефановский кафедральный собор

В Сыктывкаре молодая девушка в худи с надписью «Падший ангел» обокрала Свято-Стефановский кафедральный собор. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, она действовала не одна, а с другом. Они зашли в храм помолиться, но решили ограбить его. Молодые люди спрятались внутри собора и дождались ночи. Тогда они вынесли деньги, серебрянные крестики и цепочки и ящики с пожертвованиями.

Вскоре фигурантов задержали. На суде девушка раскаялась в содеянном. Суд назначил ей штраф в размере 50 тысяч рублей и отправил под домашний арест. О судьбе ее подельника не сообщается.

Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд приговорил к восьми годам лишения свободы 18-летнего жителя Ингушетии, участвовавшего в подготовке нападения на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Сунже.